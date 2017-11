ROMA – Sono stati pubblicati dal Miur i 51progetti vincitori del bando Scuole Innovative per la realizzazione di scuole più efficienti e all’avanguardia. Concorso internazionale che ha coinvolto architetti e ingegneri, sia in forma di singoli privati che di studi associati.

51 progetti selezionati su 1.238 che diventeranno 51 nuove scuole sostenibili, grazie al finanziamento di 350milioni di euro disposto dalla Legge Buona Scuola.

Innovazione, sostenibilità, alta prestazione energetica e attenzione alle aree verdi. Non solo scuole innovative ma veri e propri civic center, come li definisce il Miur I nuovi edifici scolastici, infatti, fungeranno sia da aree didattiche innovative per gli studenti, sia come punti di fruizione per la cittadinanza.

