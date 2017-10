ROMA – Twitter ha annunciato che sta per avviare un aggiornamento delle proprie policy in materia di sicurezza, contenuti appropriati, protezione della persona e contro le molestie. Sarà un processo graduale di revisione delle regole del social, che coinvolgerà il social network da qui a gennaio 2018, processo interamente pianificato e mostrato in una roadmap.

Gli upgrade riguarderanno politiche più severe su immagini di nudo, haters, molestie, spam e le novità interesseranno sia nuove tecnologie per la ricerca e l’individuazione di tali comportamenti, sia il blocco degli account, sia la comunicazione in merito a tali aggiornamenti indirizzata agli utenti.

