ROMA – Voucher Pmi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato indicazioni e scadenze per richiedere i voucher per la digitalizzazione delle Pmi, per i contributi destinati a piccole e medie imprese per acquistare hardware software e servizi per l’incremento della propria capacità tecnologica.

Le modalità per ottenere il finanziamento sono state approvate con decreto direttoriale del 24 ottobre 2017 e sono successive all’approvazione della dotazione finanziaria da parte del Cipe avvenuta il 10 luglio 2017. 100 milioni la cifra stanziata.

Le imprese potranno beneficiare di un buono che non potrà superare i 10mila euro e che dovrà ricoprire fino al 50% delle spese ammissibili. Gli obiettivi delle aziende dovranno essere:

“migliorare l’efficienza aziendale;

modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;

sviluppare soluzioni di e-commerce;

fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT”.

Le Pmi potranno inviare la propria candidatura dal 30 gennaio 2018 ore 10.00 (accesso alla procedura possibile a partire dal 15 gennaio) fino al 9 febbraio 2018 ore 17.00.

Per quanto riguarda l’erogazione in relazione alla quantità di domande ricevute, il Ministero comunica che: “Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda”.

Info: Sviluppo Economico voucher digitalizzazione Pmi

