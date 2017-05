ROMA – Ispettorato nazionale del lavoro. È stato presentato ieri ufficialmente l’Ispettorato nazionale istituito in attuazione del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 attuativo del Jobs Act. Si tratta ricordiamo della nuova agenzia pubblica per le ispezioni del lavoro che aggrega e coordina le attività condotte da risorse Inail, Inps e Ministero del Lavoro.

Nuovo sito

Un nuovo sistema organico di vigilanza che avrà a disposizione un personale di 8.000 unità tra le quali 4.500 ispettori, in 78 uffici provinciali e 4 interregionali. Un nuovo sistema che avrà come riferimento online il nuovo sito Ispettorato.gov.

Il sito raccoglie comunicazioni, circolari sugli orientamenti ispettivi, studi e statistiche, interpelli e documenti riguardanti la normativa, quindi riferimenti e sedi territoriali, campagne di vigilaza e risultati.

Dati 2016 Ministero Lavoro

“Il nuovo Ispettorato inizia la sua attività raccogliendo il testimone dalle diverse strutture impegnate sinora nella vigilanza che hanno già cominciato a collaborare nell’ottica della futura integrazione, dimostrando di saper rendere più mirati e incisivi i controlli e facendo emergere un tasso di irregolarità complessivo pari a circa il 61%, a fronte del 59,51% registrato nei primi tre trimestri dello scorso anno”. Ha dichiarato Danilo Papa direttore generale attività ispettiva del Ministero.

In occasione della presentazione dell’Ispettorato sono stati diffusi i dati dell’attività di vigilanza condotta dal Ministero nei primi tre trimestri del 2016, ovvero fino al 22 settembre.

103.348 sono stati i controlli, 5.104 gli accertamenti su cassa integrazione e contratti di solidarietà. 57.307 gli illeciti contestati, per irregolarità pari al 61%. In particolare 30.416 i i lavoratori in nero (+8% rispetto al 2015), 5.483 le ordinanze di sospensione attività per impiego di personale non dichiarato, 8.962 casi di esternalizzazione irregolare (+86% rispetto al 2015), 5.601 rapporti fittizi; 598 violazioni tutela madri lavoratrici e pari opportunità; 9.478 orario di lavoro, 19.990 violazioni normativa sicurezza sul lavoro; 1.124 casi di impiego lavoratori clandestini.

