ROMA – Sono stati firmati l’11 luglio dal ministro del Lavoro Poletti due provvedimenti riguardanti le persone con disabilità. Disposta la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e approvato in via preliminare il nuovo Programma di azione biennale.

Per quanto riguarda l’Osservatorio supporterà le istituzioni preposte nell’elaborazione di politiche per la disabilità e per l’attuazione della Convenzione Onu, quindi nella raccolta di dati e nella stesura delle relazioni sull’attuazione degli interventi. Tra le funzioni consultive anche quella riguardante il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.

Il nuovo programma biennale è stato approvato in via preliminare e dovrà essere ratificato dalla Conferenza Unificata. Principi fondanti sono l’uguaglianza tra tutte le persone, superamento di ogni forma di diseguaglianza, cittadinanza piena e integrale per ogni persona con disabilità.

Otto le linee di intervento: riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità per accesso e progettazione personalizzata, politiche per vita indipendente, diritto alla vita e alla salute, formazione e scuola, lavoro, accessibilità e promozione dei principi, cooperazione internazionale, sviluppo di statistiche e report.

Info: Ministero Lavoro, osservatorio e preliminare programma biennale

