ROMA – Conciliazione vita lavoro. È stato firmato dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e dal Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan il decreto per sgravi contributivi ai datori di lavoro che introducono misure per la conciliazione vita lavoro nei contratti collettivi aziendali. Stanziati 110 milioni per il 2017/2018.

Il provvedimento che dovrà essere registrato dalla Corte dei Conti arriva in attuazione del Decreto legislativo n. 80/2015 e delle Linee guida già elaborate da una Cabina di regia presieduta dal Ministero del Lavoro.

La misura è sperimentale e interesserà i contratti depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che avranno introdotto interventi supplementari rispetto a quelli abitualmente previsi dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali.

Info: Ministero Lavoro, firmato decreto sgravi su conciliazione vita lavoro

