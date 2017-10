ROMA – Vigilanza. Sono stati pubblicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro i dati dei controlli effettuati nel primo semestre del 2017 per la campagna straordinaria di vigilanza su eventi culturali e simili e/o di carattere fieristico ed espositivo.

Nel corso del primo semestre 2017 sono stati 95 gli eventi/siti controllati con violazioni accertate nel 79% dei casi. 558 aziende controllate, 196 le irregolari, ovvero il 35%. 1582 lavoratori, 309 irregolari e di questi 170 in nero.

Per quanto riguarda le sanzioni: 39 i provvedimenti di prescrizione per violazioni penali, 63.238 euro; 162 provvedimenti amministrativi per 313.266,70 euro. 41 sospensioni dell’attività imprenditoriale per l’articolo 14 del Testo Unico sicurezza sul lavoro e di queste 33 sono state successivamente revocate per regolarizzazione.

Ammonta a 86.037 euro la somma recuperata da contributi e premi omessi ed evasi.

Info: Inl dati vigilanza straordinaria eventi e fiere primo semestre 2017

