ROMA – Contratto di avvalimento e deroga sanzioni art. 18 del Decreto n. 276/2003. È stato pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro un chiarimento in merito a un quesito presentato dalla Provincia Autonoma di Trento sulla relazione tra contratto di avvalimento D.lgs. n. 50/2016 già art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 e rapporto non regolare tra imprese ausiliaria e ausiliata.

La nota riguarda la messa a disposizione delle risorse e dell’apparato organizzativo da parte dell’impresa ausiliaria. L’Ispettorato chiarisce che in caso di riscontro di appalto non genuino la disciplina introdotta dal Dlgs 50/2016 “non costituisce deroga al regime sanzionatorio contemplato dall’art. 18 del Decreto n. 276/2003″.

In caso di avvalimento che prevede distacco di personale, trova applicazione l’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 con i relativi obblighi di comunicazione.

Info: avvalimento, chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro

