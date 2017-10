ROMA – Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni. È stata pubblicata da Ispra – Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente Snpa, la terza revisione del manuale sulle misure di valutazione e gestione del rischio indirizzate agli operatori Ispra e delle agenzie ambientali regionali e provinciali. Revisione curata dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” con la collaborazione di Inail, che aggiorna i propri riferimenti alla luce dei Regolamenti Reach e Clp e della recente evoluzione della normativa di settore.

La prima versione del documento appena aggiornato risale al 2006 Linee guida 2006 sul rischio chimico, cancerogeno e mutageno nei laboratori delle AA, poi evoluito nella versione 2011 Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni che viene quindi rivisto ora in seguito alla progressiva attuazione di Reach e Clp e in seguito al documento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro datato 2012 Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, (Reg. (CE) n. 1907/2006, Reg.(CE) n. 1272/2008 e Reg. (UE) n. 453/2010).

Gli aggiornamenti hanno interessato gli algoritmi di calcolo degli indici di rischio, i percorsi di valutazione, gli agenti privi di Valore Limite di Esposizione; numero CER e codifica rifiuti; buone prassi di laboratorio e procedure di gestione degli agenti chimici.

Questo l’indice del volume:

Il rischio connesso all’uso di sostanze pericolose;

Riferimenti definizioni e terminologia;

Sostanze e miscele pericolose;

L’evoluzione normativa in tema di sostanze chimiche;

Principi generali per operare con agenti chimici pericolosi;

Il rischio da esposizione a sostanze pericolose;

Valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi;

Valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;

Procedura di gestione degli agenti chimici pericolosi;

Il monitoraggio biologico e ambientale.

Info: Snpa Manuale valutazione rischio agenti pericoloso cancerogeni mutageni

