BILBAO – Agricoltura-allevamento, piccola pesca. Sono questi gli argomenti affrontanti da due guide (anche in italiano) pubblicate dalla Commissione europea – Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione e segnalate il 17 agosto da Eu-Osha. Guide che riportano indicazioni, casi e immagini per la sicurezza sul lavoro nei settori citati, per le relative buone prassi, per la corretta applicazione delle direttive europee.

Agricoltura allevamento

Il primo dei volumi è la Guida non vincolante alle migliori prassi per migliorare l’applicazione delle direttive in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’orticoltura e della silvicoltura.

Si tratta di un lungo manuale, illustrato, che riporta esempi, norme, direttive, tabelle che interessano ogni aspetto del lavoro e della prevenzione in agricoltura, orticoltura, allevamento e silvicoltura.

Destinato ad agricoltori, imprenditori, dirigenti e lavoratori, in 21 capitoli affronta argomenti come: principali cause di infortuni, obblighi di legge, gestione e organizzazione della sicurezza sul lavoro, pianificazione e valutazione dei rischi, formazione, lavoratori coinvolgimento e lavoratori vulnerabili. Malattie professionali e salute, Dpi e segnaletica, macchine, trasporti, strutture, sostanze chimiche, i rischi derivanti dal bestiame e per il bestiame, le serre, e infine la presenza di bambini e visitatori nelle aziende agricole.

“Qui troverete informazioni di base su cosa s’intende per salute e sicurezza, su quali aspetti della vostra

attività siano collegati a questa tematica e quali richiedano maggiormente la vostra attenzione, nonché su

come organizzarvi per acquisire il controllo di tali fattori. In particolare questa guida offre uno strumento per

individuare e valutare i pericoli connessi al lavoro; la valutazione dei rischi. Troverete un elenco di 128 pericoli tipici di cui tenere conto nelle vostre valutazioni dei rischi: buona parte del lavoro è già stato svolto per voi, per farvi risparmiare tempo, denaro e fatica”.

Pesca

Guida europea per la prevenzione dei rischi a bordo dei piccoli pescherecci è il titolo del secondo volume, che si occupa di prevenzione e rischi per un tipo di imbarcazione che copre l’80% della flotta di pesca dell’Unione europea.

I temi trattati sono la nave (il proprietario valutazione dei rischi, emergenze e idoneità, guardia, aree di lavoro, alloggi e cucina, bordata di pesca, operazioni lavoro in solitaria, manutezione), ogni rischio e problematica che potrebbe riguardare l’equpaggio, tutte le operazioni (strascico, con nasse, reti palangari canne da jigging, dragaggio e reti da traino, circuizione). Quindi il primo soccorso, le attrezzature, i giubotti e un capitolo dedicato al racconto di eventi realmente accaduti.

Info:

Guida Ue sicurezza lavoro agricoltura e allevamento

Guida sicurezza lavoro piccoli pescherecci

Ti potrebbe interessare