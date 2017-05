ROMA – Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Pubblicata dal Garante per la privacy la prima guida per orientarsi sugli adempimenti previsti dal nuovo regolamento in vigore dal 24 maggio 2016 e pienamente operativo dal 25 maggio 2018.

La guida è strutturata come un percorso online in sei tappe che riassumono gli aspetti chiave del regolamento, come affrontali, cosa cambia e cosa non cambia rispetto alla normativa precedente, raccomandazioni.

Le tappe, o meglio le sei parti della guida sono:

Fondamenti di liceità del trattamento;

Informativa;

Diritti degli interessati (accesso, cancellazione-oblio, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità);

Titolare, responsabile, incaricato del trattamento;

Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili (valutazione di impatto, registro dei trattamenti, misure di sicurezza, violazioni dei dati personali, nomina di un RDP-DPO);

Trasferimenti internazionali di dati.

Presenti a margine riferimenti alle pagine con informazioni su RPD, Pacchetto protezione dati, diritto alla portabilità.

Info: Guida applicazione Regolamento UE 2016/679

