ROMA – Lavoro occasionale. Inps con messaggio del 25 settembre comunica di aver aggiornato con ulteriori servizi dedicati all’agricoltura, la piattaforma per la gestione dei contratti di prestazione occasionale così come modificati dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le novità della piattaforma riguardano la possibilità di indicare la durata della prestazione nell’arco temporale di tre giorni, indicando ovviamente per gli stessi giorni le ore di impiego.

Nel messaggio l’Istituto ricorda che la revoca della prestazione prevista, nel caso in cui non potesse essere resa, deve avvenire entro le 24.00 del terzo giorno successivo alla data scelta per la chiusura dell’impiego. Trascorsi i tre giorni verranno automaticamente portati a termine sia i pagamenti pattuiti che le posizioni assicurative.

Per quanto riguarda ancora le funzioni della piattaforma dedicate all’agricoltura sono state aggiunte le funzionalità per gli intermediari che operano per conto degli utilizzatori.

Info: Inps messaggio 3662 25 settembre 2017

