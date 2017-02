ROMA – Requisiti abilitazione guide turistiche. Pubblicate dalle Regioni delle linee di indirizzo destinate a Regioni e Province sulle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del Decreto del Mibact 11 dicembre 2015 n.65 GU 26 febbraio 2016 Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione.

Affrontate dalla linee di indirizzo sono in particolare le disposizioni transitorie e finali per le abilitazioni delle guide che provengono da altre Regioni, guide con abilitazione provinciale, guide estere, guide con estensione dell’abilitazione dalle Regioni in precedenza organizzate su base provinciale.

A tal proposito, citando la norma che obbliga le Regioni a predisporre per i casi indicati uno o più avvisi entro marzo 2017, le linee di indirizzo dispongono che le Regioni provvedano alla pubblicazione di due avvisi: uno “per le guide con abilitazione regionale o provinciale per l’ammissione ai siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 dello stesso ambito territoriale”; l’altro “per le guide con abilitazione provinciale per estensione regionale e per guide abilitate in altre regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16)”.

Riportano quindi in dettaglio titoli ed esperienze da valutare e chiariscono che il primo avviso è, senza eccezioni, riservato a: “a) guide con abilitazione regionale per la stessa regione di riferimento o con abilitazione provinciale riconosciute di valenza regionale a seguito dell’adozione di uno specifico atto

deliberativo; b) guide con abilitazione provinciale per la sola provincia di riferimento”.

Il secondo è per: “a) guide con abilitazione provinciale per l’estensione a livello regionale; b) guide con abilitazione conseguita in altre regioni ; c) guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16)”.

Info: Regioni, linee indirizzo professione e abilitazione guide turistiche

