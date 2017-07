ROMA – Seveso III. È stata pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la traduzione in italiano curata dall’Ispra delle domande e risposte sull’applicazione della direttiva 2012/18/UE rilasciate dalla Commissione europea nel marzo 2016. Questions & Answers che hanno l’obiettivo di facilitare l’attuazione armonizzata della direttiva in tutta l’Unione Europea.

Nel documento vengono affrontati argomenti come: ambito di applicazione ed esclusione, notifica, controllo dell’urbanizzazione, sostanze pericolose, divieto di attività, etichettatura, stato fisico, prodotti petroliferi e alternativi, la regola del 2%, esplosivi, rapporto di sicurezza e piani di emergenza.

Nell’introduzione si ricorda come le risposte non rappresentino “una posizione ufficiale della Commissione e non possono essere utilizzate nell’ambito di contenziosi legali. L’unica autorità deputata a fornire una interpretazione ufficiale della Direttiva è la Corte di Giustizia Europea”.

Info: Ministero Ambiente, traduzione domande risposte Seveso III

