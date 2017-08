ROMA – Sicurezza al passo coi tempi. È stato pubblicato da Inail un volume che raccoglie la normativa corrente sulla sicurezza sul lavoro e la affianca alle agevolazioni e agli incentivi per chi effettua miglioramenti in azienda. Un volume diviso in due parti, che da un lato riassume quanto è oggi in vigore in tema di prevenzione e gestione della sicurezza da Testo Unico e dall’altro descrive bandi ISI e OT24.

Per quanto riguarda le pagine dedicate alla normativa il volume si presenta come un compendio delle principali disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008. Compendio aggiornato con le ultime modifiche apportate al Testo Unico. Descritti ruoli e adempimenti di tutte le figure che rientrano nell’organizzazione aziendale, dal datore di lavoro agli addetti alle emergenze, la valutazione dei rischi, la formazione, la vigilanza con una paragrafo che riporta una valutazione dei costi e dei benefici della sicurezza.

Quindi incentivi e finanziamenti. OT24 (ricordiamo i moduli appena rilasciati per le domande entro il 28 febbraio 2018) i bandi Isi e Isi agricoltura con le edizioni 2016 da poco concluse.

“L’obiettivo che si è voluto raggiungere con quest’iniziativa è fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme, le disposizioni e gli adempimenti principali in materia di SSL, ma anche – e soprattutto – di comprendere l’importanza della prevenzione e i vantaggi che ne derivano. Prevenzione, quindi, da considerare non come costo bensì come fattore di competitività per le aziende”.

Info: Inail, Sicurezza al passo coi tempi

