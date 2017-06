ROMA – Denuncia malattia professionale. Sono stati comunicati da Inail alcuni aggiornamenti per gli applicativi per l’invio della denuncia per malattia professionale e silicosi/asbestosi. Cambiamenti che saranno in vigore dal 4 luglio 2017.

Le modifiche che entreranno in vigore dal 4 luglio riguardano in particolare nuovi campi da compilare per i contratti a tempo parziale; denuncia malattia professionale per beneficiari sostegno reddito impegnati in attività per comuni ed enti locali; non più blocco lavorazione per delegati DL, “possibilità di invio di più denunce di malattia professionale con uguale data di primo giorno di eventuale completa astensione associata al medesimo lavoratore”.

Le variazioni saranno presenti in ognuno dei documenti e dei manuali pubblicati nell’area Denuncia di malattia professionale.

Info: Inail modifica applicativi denuncia malattia professionale

Ti potrebbe interessare