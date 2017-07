ROMA – Il 13 e 14 settembre a Modena torna “Ambiente Lavoro – Convention Nazionale”. Due giorni di appuntamenti, eventi formativi sulla sicurezza sul lavoro, normativa, novità. Momento chiave per i professionisti coinvolti nel settore.

Come avvenuto in occasione delle precedenti edizioni di “Ambiente Lavoro”, abbiamo raccolto le impressioni di Marilena Pavarelli, project manager della Convention, per le ultime informazioni sui temi, gli obiettivi dell’evento, quando manca poco più di un mese all’apertura.

Dott.ssa Pavarelli, avevamo annunciato Ambiente Lavoro Convention con le sue parole in chiusura di Ambiente Lavoro 2016. Quindi ci siamo. Si torna a Modena e alla formula adottata l’ultima volta nel 2012. Perché questa scelta.

Esatto: si torna in qualche modo alle origini della manifestazione dato che il progetto Ambiente Lavoro ha visto la luce proprio a Modena grazie al supporto dell’Azienda USL. Al di là dei significati simbolici, il ritorno alla Convention segna, per parte nostra, il recupero di un evento con carattere meno commerciale rispetto ad Ambiente Lavoro nella sua veste fieristica e con un’attenzione più spinta rispetto ai contenuti che offriremo ai partecipanti.

A chi si rivolge la Convention, chi non dovrebbe mancare.

Tutti coloro che sono in parte in causa nella promozione e gestione della sicurezza. Per la prima volta, sarà rappresentato in manifestazione anche il mondo datoriale, oltre ai professionisti della sicurezza che ci seguono regolarmente. Crediamo di avere in questo modo chiuso il cerchio dei più importanti stakeholder del mondo della sicurezza sul lavoro.

Cosa si troverà di inedito nella nuova location, nella nuova formula, cosa si troverà di diverso rispetto alla Fiera.

Di sicuro si troverà qualche prodotto in meno e molte competenze in più, in una dimensione studiata appositamente per favorire l’incontro tra partecipanti e lo scambio di idee e competenze

Gli argomenti sui quali si concentrerà l’evento, i temi chiave, i settori.

Tra i temi conduttori che abbiamo scelto per Ambiente Lavoro Convention ci sono la sicurezza nell’ambito dell’industria meccanica nella sua attuale declinazione di industria 4.0, nel mondo della trasformazione alimentare e in quello agricolo. Questo, in parte per assecondare le vocazioni produttive del territorio che ci ospita, in parte perché questi settori sono in buona parte emblematici dei fattori di rischio che si ritrovano anche all’interno di altri.

Rubiamo una domanda dalla presentazione dell’evento sul sito. “Perché un altro evento sulla safety?” Quali sono gli obiettivi, le motivazioni, le speranze.

L’offerta in fatto di eventi dedicati alla sicurezza sul lavoro nel nostro Paese è sovrabbondante. Ambiente Lavoro Convention vuole ribadire la propria storia di manifestazione di altissima qualità, distinguendosi da una serie di eventi che, seppur apprezzabili, non possono dirsi altrettanto efficaci in termini di tematiche affrontate, qualità degli esperti coinvolti, attenzione ai bisogni dei partecipanti. Il nostro obiettivo principale, oltre che la nostra maggiore speranza, è che la manifestazione sia un’occasione utile a tutti coloro che vi prenderanno parte.

Ultima considerazione, previsioni. Ritorno a una nuova formula, due giorni non tre, ritorno a una nuova location. Cosa si aspetta da Ambiente Lavoro Convention 2017.

Quello che un buon organizzatore si aspetta sempre: la soddisfazione di tutti coloro che contribuiscono a realizzarlo, siano essi aziende sponsor, visitatori, relatori o soggetti collaboranti. A tutti questi, auguriamo una buona Convention!

