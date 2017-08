BILBAO – Sulla strada verso la sicurezza. Questo il nuovo video pubblicato da Eu-Osha che ha per protagonista Napo. Un video sui rischi e sulla prevenzione per i conducenti professionisti, che segue una recente guida elettronica per buone prassi per la sicurezza dei veicoli.

Napo

Il nuovo video di Napo affronta temi come la manutenzione, le condizioni metereologiche, gli itinerari e la pianificazione dei viaggi, la gestione dei carichi. Restando ancora sul tema trasporti e sicurezza, Eu-Osha segnala un secondo filmato Napo realizzato nel 2011 che parla di carrelli elevatori, mezzi per la movimentazione dei carichi in azienda in particolare per i più giovani e per i neo assunti.





VeSafe

Infine la guida elettronica VeSafe – Vehicle Safey. Si tratta di uno strumento interattivo consultabile online che fornisce indicazioni per la sicurezza nell’uso dei veicoli e nel lavoro in strada. È consultabile secondo vari itinerari, partendo da differenti punti di vista.

Innanzitutto filtrando per tipo di veicolo o rischio. Quindi area di lavoro: guidando, lavorando su o vicino una strada, i trasporti sul posto di lavoro. I ruoli: lavoratori, datore di lavoro, esperto di sicurezza.

Info: Eu-Osha guidare al lavoro in tutta sicurezza

Ti potrebbe interessare