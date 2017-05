ROMA – Premio imprese per la sicurezza. È stato pubblicato da Inail e Confindustria, in collaborazione con Apqi e Accredia, il bando per la quinta edizione del concorso per la valorizzazione di prassi e attività aziendali che abbiano come obiettivo la prevenzione, la sicurezza sul lavoro, la cultura della sicurezza sul lavoro.

Tipologia di rischio

Possono partecipare al concorso singole imprese produttrici di beni e servizi, di ogni dimensione, anche non iscritte a Confindustria. Non possono partecipare gruppi di imprese o settori.

I premi verrano suddivisi in categorie che terranno conto della dimensione (minore uguale 50 dipendenti, 51-250, oltre i 250) e della tipologia di rischio (alto o medio basso). Per ognuna delle categorie verranno assegnati Award, Prize, menzioni speciali, per i selezionati prevista la possibilità pubblicare una presentazione della propria esperienza sul sito Inail, tutti i partecipanti riceveranno una valutazione del progetto presentato. “Si evidenzia che, per le aziende che risulteranno finaliste, il modello OT24 (oscillazione per prevenzione) prevede una riduzione del tasso di premio“.

Candidature e fasi

La partecipazione è strutturata in tre fasi. 1 registrazione e questionario online; 2 selezione candidati e compilazione application guidata; 3 valutazione in loco delle application ricevute.

Per candidarsi occorre quindi partire dalla prima fase, accesso sul sito Confindustria, entro il 26 giugno ore 14.00.

Info: Inail, bando quinta edizione Premi imprese per la sicurezza

