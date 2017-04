ROMA – Bando Isi 2016. Inail ricorda che sta per partire a giorni la nuova edizione del bando che finanzia le imprese nel sostenere interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

19 aprile

Come già descritto in occasione del lancio di questa settima edizione del bando Inail, per il 2017 sono a disposizione 244.507.756 euro, che andranno a finanziare quattro tipologie di intervento: investimento; modelli organizzativi e di responsabilità sociale; bonifica amianto; micro e piccole imprese in specifici settori. Contributi pari al 65% dell’investimento, in conto capitale, fino a un massimo di 130 mila euro e fino a 50 mila euro per i progetti di micro e piccole imprese in specifici settori.

A partire dal 19 aprile le imprese potranno iniziare a inserire sulla piattaforma Inail il proprio progetto, verificarne l’ammissibilità e quindi una volta completata la fase attendere di poter scaricare il codice identificativo che dovrà essere inviato nel click day.

Queste tutte le scadenze: dal 19 aprile al 5 giugno inserimento domanda su piattaforma online Inail (la registrazione alla piattaforma sarà possibile fino alle 18.00 del 3 giugno); 12 giugno download codice identificativo; 12 giugno comunicazione di data e orario del click day; click day. I finanziamenti verranno assegnanti in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande nel click day.

Moduli contatti

In questa pagina è possibile consultare la determina del Presidente Inail 381 del 15 dicembre sull’avviso pubblico Isi 2016, quindi il bando e l’intero elenco dei moduli necessari. I riferimenti telefonici per informazioni e assistenza sono: 803164 gratuito da fisso o 06 164164 a pagamento.

Isi agricoltura 2016

Ricordiamo che come dispoto con una nota del 9 gennaio 2017 è ancora aperta fino al 28 aprile la procedura di inserimento della domanda per partecipare al bando Isi Inail agricoltura 2016.

Info: al via la prima fase del bando Isi Inail 2016

Ti potrebbe interessare