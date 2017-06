ROMA – Bandi Isi Inail 2016. Come previsto dal programma Inail relativo ai bandi per incentivi per la sicurezza sul lavoro edizione 2016, sono stati pubblicati oggi 26 giugno 2017 gli elenchi cronologici delle domande inviate nel corso del click-day del 19 giugno.

Questa la pagina Inail per consultare gli elenchi. Le domande ammesse a finanziamento sono segnate con S quelle non ammesse con N.

