ROMA – 19 giugno. Questa la data scelta da Inail per l’invio online della domande sia per il bando Isi 2016 che per il bando Isi agricoltura 2016. Per entrambi, dalle ore 16.00 alle 16.30.

Regole tecniche

Il 19 giugno quindi il click-day Isi 2016 e Isi agricoltura. Insieme alla data per l’invio, Inail ha pubblicato un documento che riassume regole tecniche e modalità di svolgimento di questa seconda fase dei bandi.

L’utente dovrà ovviamente disporre del proprio codice identificativo di 65 caratteri con i segni + o – che ne sono parte integrante.

Dal 12 giugno ore 15.00 gli utenti possono autenticarsi sul sito Inail e recarsi alla pagina Incentivi alle imprese e selezionare la voce Accesso allo sportello attraverso la quale si accederà alla pagina che avrà il link per lo sportello informatico. “Tale pagina sarà disponibile 1 ora prima dell’inizio della sessione di invio. Nei 5 minuti precedenti l’orario stabilito per l’invio sarà visualizzato, in fondo alla pagina, il link con l’indirizzo della

pagina per l’invio. Si ricorda che per visualizzare detto link è necessario aggiornare la pagina”.

Quest’ultimo link indirizzerà alla pagina per l’inoltro definitivo della candidatura. Pagina con un modulo da compilare con il codice identificativo e da inviare.

