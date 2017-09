ROMA – Proposte progettuali per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole pubbliche. È stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione un avviso pubblico PON 2014-2020, FESR, per il finanziamento di interventi destinanti alla riqualificazione delle scuole e a migliorarne l’accessibilità. Avviso destinato agli enti locali delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Il bando mette a disposizione complessivamente 350 milioni di euro, con dotazione suddivisa per regioni i questo modo: Basilicata 16.555.000, Calabria 53.655.000, Campania 101.815.000, Puglia 62.755.000, Sicilia 115.220.000. Incentivi assegnati per graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse.

Le due tipologie di intervento in dettaglio sono: A messa in sicurezza dell’edificio; B accessibilità, efficientamento, attrattività e spazi per sport e laboratori. Per quanto riguarda la prima tipologia, messa in sicurezza, le opere potranno interessare: adeguamento e miglioramento sismico, interventi locali, impianti e agibilità, bonifica amianto.

Le candidature possono riferirsi a uno o più interventi per una o per entrambe le tipologie. Massimale per tipologia A 2.500.000 euro, B 700.000, per entrambe 3.200.000. Previste tempistiche massime per la realizzazione degli interventi basate sull’entità del finanziamento.

Queste le date: dal 28 settembre sarà possibile l’accreditamento degli enti al sistema informativo; dal 18 ottobre al 30 novembre presentazione delle domande.

Info: Miur avviso Edilizia scolastica agosto 2017

Ti potrebbe interessare