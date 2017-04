PALERMO – Sicurezza lavoro nella pesca. Pubblicato dalla Regione Sicilia un bando che finanzia interventi nelle Pmi per il miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza dei pescatori e quindi salubrità del prodotto, competitività delle imprese.

Il bando deriva da FEAMP 2014-2020, gli obiettivi rientrano in quanto previsto dal Quadro Strategico Comune (QSC) per la programmazione 2014-2020 (Obiettivo Tematico 3), è indirizzato a pescatori, armatori e proprietari. Le tipologie di interventi ammissibili sono: interventi per la sicurezza; per la salute; sull’igiene; sulle condizioni di lavoro.

La dotazione finanziaria è di 2.466.546,32 euro con aiuti che per intensità variano in base alla dimensione del peschereccio. 80% per imbarcazioni per pesca costiera artigianale, 50% altri pescherecci, 30% imprese non Pmi. Limiti: fino a 20.000 euro per barche sotto i 12 m; 50.000 barche da 12 a 24 m, 75.000 euro barche maggiori di 24 m.

Le candidature vanno inviate per raccomandata, corrieri specializzati o consegnate a mano all’Assessorato all’Agricoltura – Dipartimento Pesca Mediterranea nella sede della Regione a Palermo, oppure agli uffici territoriali. Entro le 14.00 del 30 giugno 2017.

Info: Regione Sicilia bando sicurezza lavoro nella pesca

Ti potrebbe interessare