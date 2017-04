ROMA – Sicurezza sul lavoro nelle pesca e risparmio energetico. È stato pubblicato dalla Regione Lazio un bando che finanzia interventi per il miglioramento della competitività delle micro, piccole e e medie imprese dei settori pesca e acquacultura. Bando che ha in dotazione 2,2 milioni di euro dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca Feamp 2014-2020.

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno riguardare il risparmio energetico, il miglioramento di sicurezza igiene sul lavoro e condizioni di lavoro, trasformazione di pesce commerciale non destinato al consumo umano, trasformazione sottoprodotti, prodotti acquacoltura biologica.

Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza sul lavoro, il dettaglio delle spese ammissibili riporta:

“segnali di soccorso;

apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiamma, rivelatori d’incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;

rilevatori di gas e sistemi d’allarme antigas;

protezioni sulle macchine, quali verricelli ecc.;

illuminazione di emergenza;

videocamere e schermi di sicurezza;

acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;

acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;

dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli.

servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;

attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di

lavoro;

lavoro; attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;

vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;

dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;

abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi o equipaggiamento protettivo anti-caduta;

segnali di emergenza e di allarme di sicurezza”.

Il finanziamento pubblico coprirà il 50% della spesa, con un massimo di 1 milione di euro e un minimo di 15mila euro. Ammissibili spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2015, non già materialmente portate a termine o attuate.

Le domande vanno inviate via pec entro 60 giorni dal 13 aprile 2017, data di pubblicazione dell’avviso sul BUR della Regione Lazio. Questi gli indirizzi di riferimento per le singole province: Area Decentrata Agricoltura di Frosinone – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it; Area Decentrata Agricoltura di Latina – adalatina@regione.lazio.legalmail.it; Area Decentrata Agricoltura di Rieti – adarieti@regione.lazio.legalmail.it; Area Decentrata Agricoltura di Roma – adaroma@regione.lazio.legalmail.it; Area Decentrata Agricoltura di Viterbo – adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it.

