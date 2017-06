ROMA – Sono stati pubblicati dal Ministero dell’Ambiente due bandi per il finanziamento di ricerche e interventi nel trattamento dei rifiuti. Il primo per i rifiuti non rientranti nelle categorie di filiera, il secondo sui RAEE.

Per quanto riguarda il primo avviso interessa progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati ad incentivare l’ecodesign dei prodotti e la corretta gestione dei relativi rifiuti. 1.200.000 euro le risorse messe a disposizione.

Scadenza invio istanze entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del Ministero avvenuta il 23 giugno 2017.

Il secondo avviso riguarda nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 900.000 euro le risorse. Identica la scadenza.

