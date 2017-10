BILBAO – “Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro”. Come comunicato da Eu-Osha in una recente nota la prossima edizione della “European Week fos Safety and Health at Work” si terrà dal 23 al 27 ottobre, eventi in tutti i Paesi europei, che richiameranno la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri a tutte le età.

Sul sito dedicato Eu-Osha sono e saranno raccolti gli eventi organizzati per celebrare la settimana. Tema portante sarà ovviamente la campagna per Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017 che negli ultimi due anni ha affrontato la salute sul lavoro a ogni età, il benessere lavorativo, l’invecchiamento attivo.

La campagna si avvia alla conclusione, il summit finale di Bilbao è previsto per il 21 e 22 novembre e sarà l’occasione per tracciare il bilancio conclusivo dell’iniziativa e annunciare ufficialmente il tema che accompagnerà Eu-Osha nei prossimi due anni.

Tornando alla “Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro” su queste pagine Eu-Osha sono disponibili informazioni e materiali per aderire e promuovere iniziative.

Tra questi il documento che raccoglie le buone prassi 2016-2017, tradotte in 18 lingue europee, italiano compreso.

Info: Eu-Osha Settimana europea salute e sicurezza sul lavoro 2017

