ROMA – Io non rischio. Si terrà sabato 14 ottobre nei capoluoghi di provincia di tutta Italia la nuova edizione della giornata indetta da Protezione Civile, Anpas, Ingv e Reluis per informare sui rischi naturali e diffondere buone pratiche per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini.

#iononrischio2017

La giornata è il cuore della campagna nazionale costante per la diffusione di buone prassi, questa settima edizione sarà particolarmente centrata sui rischi presenti nei singoli territori, sulla conoscenza dei luoghi nei quali viviamo. Dati prevenzione e consapevolezza in merito ai rischi derivanti da terremoti, alluvioni e maremoti.

Questa la mappa con gli eventi organizzati nelle varie città italiane.

Per condividere e localizzare le immagini della giornata è stata lanciata l’applicazione PicMap, piattaforma di aggregazione che raccoglierà e distribuirà su una mappa le foto della manifestazione.

Un giorno prima dell’evento, il 13 ottobre, tweetstorm: #iononrischio2017, #iononrischio e #protezionecivile.

