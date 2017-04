ROMA – “Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro”. Oggi 28 aprile viene celebrata l’edizione 2017 della Giornata indetta da Ilo per sensibilizzare sui temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. World Day for Safety and Health at Work.

Optimize the collection and use of osh data. Dopo aver parlato negli ultimi anni di stress, cultura della prevenzione, per il 2017 Ilo ha proposto il tema della raccolta e dell’uso corretto dei dati per approntare politiche utili alla sicurezza. Raccogliere condividere e analizzare dati al fine di comprendere dinamiche ed esigenze degli ambienti di lavoro e di conseguenza allestire le misure necessarie alla prevenzione dei rischi.

“In questa “Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro” Ilo evidenzia quanto sia necessario migliorare ampiamente la gestione nazionale dei dati per quanto riguarda la sicurezza”. Questo nelle dichiarazioni rilasciate dal direttore generale Ilo Guy Ryder in occasione del 28 aprile.

La conoscenza dei dati in ogni Paese è necessaria per fronteggiare le dimensioni del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. È la base per misure preventive, per la comprensione di rischi emergenti, per le esigenze delle varie tipologie di aziende e quindi per la conoscenza approfondita delle patologie associabili al lavoro. Ilo stima che ogni anno si verificano nel mondo 300 milioni di incidenti sul lavoro che causano 2,3 milioni di morti.

La corretta gestione dei dati avrà effetti benefici sulle leggi, sulla condivisione di informazioni e quindi sul dialogo tra tutte le parti coinvolte negli ambienti di lavoro e nelle politiche del lavoro. Avrà effetti benefici sulla sicurezza, sul lavoro, e quindi sul compimento degli obiettivi previsti dall’Agenda per lo sviluppo sostenibile UN 2030.

Per sostenere gli Stati membri nell’attuazione di politiche per la sicurezza e di misure finalizzate alla gestione dei dati Osh Ilo ha rilasciato una guida e tre schede nelle quali ha raccolto strumenti e indicazioni utili.

Si tratta del Toolbox for the collection and use of OSH data e delle schede: Good Practices for the development and implementation of National Notification and Recording Systems; Data Sources for Optimizing the Collection and Use of OSH data; Challenges for the collection of reliable OSH data.

Info:

Ilo, Giornata mondiale sicurezza e salute sul lavoro 2017

Eu-Osha per la Giornata mondiale sicurezza sul lavoro

Ti potrebbe interessare