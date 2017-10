GINEVRA- Salute mentale sui luoghi di lavoro. Domani 10 ottobre l’Oms celebrerà l’edizione 2017 della “Giornata mondiale della salute mentale”, giornata indetta per richiamare l’attenzione sull’importanza del benessere mentale, su quanto questo sia fondamentale per la salute generale, per la qualità della vita di una persona. L’argomento che Oms ha scelto di evidenziare per l’edizione 2017 è rapporto tra salute mentale e lavoro, gestione degli ambienti di lavoro.

Gli aspetti segnalati da Oms nella scheda informativa pubblicata in occasione della Giornata riguardano in particolare la prevenzione dei rischi, come evitare disagi negli ambienti di lavoro, come attivare iniziative e politiche aziendali benefiche e inclusive.

Secondo l’Oms attualmente nel mondo soffrono di depresione più di 300 milioni di persone e la stessa depressione è una delle principali cause di disabilità mondiali. Nell’affrontare la depressione, stati d’ansia, e ogni altra patologia di ordine mentale, i luoghi di lavoro hanno un ruolo fondamentale. Possono essere i luoghi che assicurando condizioni consone evitano l’incrinarsi della salute degli individui e al contempo possono essere il luogo che riesce a riaccogliere e reinserire la persone.

Per incentivare politiche e buone prassi sane, Oms elenca vari fattori di rischio arginando i quali oltre a effetti benefici sulla salute dei lavoratori, l’azienda potrebbe garantirsi un miglioramento nella produttività, nella qualità. Considerando che il costo sull’economia globale di una patologia come la depressione è di un trilione di dollari ogni anno.

I rischi si trovano nella gestione delle interazioni personali, degli ambienti, delle mansioni e delle competenze e derivano generalmente da scarsa gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, bassa comunicazione e bassa partecipazione, scarso sostegno ai dipendenti, poca chiarezza nei compiti, mancanza di ogni flessibilità. A questo si aggiunge una mancata coesione, molestie, bullismo, luoghi di lavoro maggiormente esposti a tensioni come ad esempio gli operatori umanitari. Stress lavoro correlato.

Come arginare i rischi. La prima soluzione individuata dall’Oms è la creazione di un luogo di lavoro sano che sappia coinvolgere i dipendenti di ogni livello e che metta in pratica ogni adempimento necessario per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Queste alcune delle misure, prese dalla guida World Economic Forum’s Global Agenda Council on Mental Health 2014-2016 – Seven actions towards a mentally healthy organisation: incrementare consapevolezza sul lavoro, ascoltare le motivazioni e le esigenze, programmi per lo sviluppo professionale, politiche interne e sanitarie contro lo stress e l’uso di sostanze nocive, evidenziare le possibilità di sostegno. Ciò, in un meccanismo integrato che si occupi di prevenzione, identificazione precoce, sostegno e riabilitazione.

Oms ha lanciao nel 2008 il Plan of Action on Worker’s Health (2008-2017) e successivamente il Mental Health Action Plan (2013-2020). Questa la serie di documenti Protecting Workers’ Health con i recenti numeri 3 e 4 sullo stress e sulle molestie sul lavoro.

Info:

Oms, Giornata mondiale salute mentale, salute luoghi di lavoro

Giornata mondiale salute mentale Oms Europa

Eu-Osha

Qui la nota e i documenti pubblicati da Eu-Osha in occasione della Giornata.

