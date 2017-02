BILBAO – Verrà celebrata domani la “Giornata mondiale contro il cancro”, giornata indetta dalla UICC – Union for International Cancer Control per promuovere la prevenzione, per promuovere azioni capaci di ridurre l’esposizione ai rischi e comportamenti individuali sani.

#WeCanIcan recita la campagna del #WorldCancerDay. Cambiamo ora per avere dei miglioramenti domani. What we can do. Queste alcune delle misure che dovrebbero essere adottate: creare ambienti di lavoro, scuole, città salubri; sostenere l’aggiornamento dei professionisti della sanità su segni e sintomi della malattia; sostenere politiche per una vita salubre, programmi per la vaccinazione; screening e diagnosi precoci.

What I can do. Cosa può fare una persona per la prevenzione. Smettere di fumare, ridurre il consumo di alcol, attività fisica, dieta equilibrata, attenzione al sole, vaccinarsi, essere attenti ai fattori ambientali, a segni e sintomi.

La Giornata viene celebrata anche da Eu-Osha che concentra le proprie attenzioni in questo caso sul tema del sostegno e del ritorno al lavoro delle persone che sono state malate di cancro. Tenendo in considerazione che ogni anno in Europa viene diagnosticato un cancro a circa 1,6 milioni di persone in età lavorativa.

Eu-Osha annuncia in tal senso una serie di pubblicazioni e raccomandazioni che affronteranno il lavoro sostenibile delle persone colpite dal cancro. Già disponibile, in inglese, la relazione Rehabilitation and return to work after cancer: Literature review.

