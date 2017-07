FIRENZE – Sicurezza sul lavoro nelle cave. È stata lanciata dalla Regione Toscana una campagna per sensibilizzare sulla sicurezza nelle cave, sulla prevenzione e sulla gestione dei rischi. La campagna rientra nel programma di sensibilizzazione L’unione fa la sicurezza avviato nel marzo 2017.

Più si condivide meno si rischia

Il tema è anche in questo caso la condivisione, la collaborazione tra tutte le parti in campo che può essere fondamentale per prevenire affrontare e gestire i rischi. Una collaborazione che insieme al rispetto delle regole può poteggere i lavoratori dagli infortuni.

Il video è stato girato nelle cave di Carrara e i protagonisti sono cavatori. Oltre al filmato trasmesso nelle TV locali e online la campagna prevede affissione sui bus e sulle pensiline di Massa e Carrara, Garfagnana, Vagli, Stazzema, Serravezza e Pietrasanta.

Infortuni nelle cave

Sessantuno sono stati gli incidenti sul lavoro nelle cave delle Apuane nel 2016, dimezzati rispetto al 2006 anno nel quale sono stati centosettantaquattro. Nove gli infortuni mortali dal 2006 al 2016. Tre sono accaduti nel 2016, due nel 2015, quindi uno nel 2006, 2007, 2010, 2012.

Info: Regione Toscana campagna sicurezza sul lavoro nelle cave

Ti potrebbe interessare