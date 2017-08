Pad B Stand B10. Sono queste le coordinate dello stand Anfos negli spazi espositivi di “Ambiente Lavoro Convention Nazionale 2017”, che si terrà a Modena, Modena Fiere, il 13 e 14 settembre 2017. Come nelle precedenti edizioni Anfos sarà presente in Fiera con i propri spazi espositivi e il proprio staff per condividere novità, attività, programmi riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Anfos

Anfos è l’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro. È associazione sindacale dei lavoratori – soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08.

In qualità di associazione di categoria dei formatori della sicurezza Anfos rappresenta e tutela gli interessi di: formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro; RSPP; ASPP. In qualità di associazione di categoria dei formatori della sicurezza, ne tutela gli interessi morali, intellettuali e professionali e svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche in rapporto con altri enti ed istituzioni, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

Anfos è nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e può in tal modo rilasciare la suddetta attestazione di qualità alle seguenti categorie di professionisti: Formatori per la sicurezza sul lavoro, RSPP/ASPP.

Attualmente annovera 3214 Formatori iscritti e 1575 Sedi territoriali.

Presidente Anfos è il dott. Rolando Morelli.

Contatti

Ricordiamo i riferimenti per incontrare Anfos ad Ambiente Lavoro Convention 2017. Modena, ModenaFiere, 13-14 settembre 2017. Pad B Stand B10.

Anfos – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro.

Sede Nazionale: via Roma, 100 00066 – Manziana (RM)

06 9962704 – www.anfos.org

Ti potrebbe interessare