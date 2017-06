ROMA – “Reacherca”. Questo il convegno che si terrà a Roma il 26 giugno 2017 al Dipartimento chimica e tecnologia del farmaco dell’Università La Sapienza, in piazzale Aldo Moro 5. Convegno convocato da Ministero Ambiente, Sviluppo Economico, Iss, Enea, Ispra.

Innovazione in ambito Reach, dialogo tra ricerca e impresa. Il convegno vuole essere un momento di dialogo fra la ricerca e l’industria, confronto e incontro per la sicurezza, la prevenzione dai rischi derivanti da sostanze pericolose quindi soluzioni innovative e alternative per l’ambiente e per la sostenibilità.

Tra i temi segnalati dal programma: evoluzione e sicurezza, sostituzione delle sostanze, supporti per l’innovazione, stazioni sperimentali, start-up. Tra gli obiettivi, mostrare quanto il Regolamento Reach possa essere, oltre che norma a tutela della sicurezza nell’uso delle sostanze chimiche, anche un’occasione per il dialogo, la crescita sinergica dell’industria e della ricerca italiana.

Info: Ispra, programma e iscrizioni Reacherca

