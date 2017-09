BILBAO – Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età, 10 anni di Napo. Il 21 e 22 novembre ci sarà la due giorni conclusiva della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri che Eu-Osha ha promosso e sta promuovendo nel biennio 2016-2017. Il summit come nelle edizioni precedenti si terrà a Bilbao, presso il Centro Conferenze Euskalduna.

Una due giorni nella quale verrà tracciato un bilancio della campagna, verranno presentate buone prassi e strategie per garantire una vita lavorativa sostenibile nelle imprese. Sostenibilità, invecchiamento in salute, riabilitazione e ritorno al lavoro, buone prassi saranno i temi principali. Affiacati da una breve presentazione del tema per la campagna 2018-2019 che si occuperà di prevenzione rischi sostanze pericolose.

Napo

Nel corso del summit verranno festeggiati i 20 anni di Napo, e i 10 anni di collaborazione del personaggio animato con Eu-Osha. 10 anni di video e messaggi per sensibilizzare sulla prevenzione e sui rischi ricorrenti sul lavoro.

Questo l’ultimo video pubblicato, Sulla strada verso la sicurezza.

Schede informative

Ancora in merito alla campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età, Eu-Osha ha rilasciato le traduzioni nelle lingue europee, compreso l’italiano, delle schede informative che riguardano risultati e obiettivi del progetto triennale Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età – sicurezza e salute sul lavoro (SLL) nel contesto di una forza lavoro che invecchia.

Le schede elencate sono:

