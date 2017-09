ROMA – Una settimana esatta ad Ambiente Lavoro Convention, alla nuova edizione di Ambiente Lavoro nella veste di Convention nazionale, che torna a Modena, Modena Fiere, il 13 e 14 settembre 2017. Presente Anfos, Quotidiano Sicurezza media partner.

13-14 settembre

Due giorni di appuntamenti, incontri formativi sulla sicurezza, per un evento nazionale che si rivolge a tutte le professioni impegnate nella sicurezza e nella prevenzione negli ambienti di lavoro. Che si rivolge ad addetti ai servizi di protezione e prevenzione, Rls, datori di lavoro, medici del lavoro, dipartimenti di sanità pubblica delle Asl, enti, associazioni e istituzioni.

I temi chiave: metalmeccanico e agroalimentare, benessere lavorativo, spazi confinati, gestione della sicurezza lavorativa e ambientale, invecchiamento attivo.

Un appuntamento, dalle parole di Marilena Pavarelli project manager (intervista Quotidiano Sicurezza 28 luglio 2017) per “Tutti coloro che sono in parte in causa nella promozione e gestione della sicurezza. Per la prima volta, sarà rappresentato in manifestazione anche il mondo datoriale, oltre ai professionisti della sicurezza che ci seguono regolarmente. Crediamo di avere in questo modo chiuso il cerchio dei più importanti stakeholder del mondo della sicurezza sul lavoro”.

Anfos

Come comunicato nei giorni scorsi, come avvenuto in ogni passata edizione, Anfos sarà presente in Fiera con i propri spazi espositivi e con il proprio staff, per condividere novità, attività, programmi riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le coordinate per incontrare l’Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro sono Pad B Stand B10.

