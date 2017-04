ROMA – Buone pratiche per la sicurezza sul lavoro. Sono assegnati da Eu-Osha nel corso di una cerimonia avvenuta oggi 26 aprile a La Valletta, Malta, i riconoscimenti alle buone prassi per la sicurezza campagna Ambienti di Lavoro Sani e sicuri ad ogni età 2016-2017.

La cerimonia ha avuto luogo a La Valletta in occasione della presidenza maltese del Consiglio UE e come parte di un evento istituzionale convocato in vista della “Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro” che si terrà il prossimo 28 aprile.

Su trentasette candidature provenienti da ventitré Paesi otto hanno ricevuto il premio e altre otto un riconoscimento; per quanto riguarda le cinque candidature dei partner ufficiali della campagna una è stata premiata e una ha ricevuto un riconoscimento. Si è trattato di esempi di buone prassi considerati efficaci, applicabili anche in altri luoghi di lavoro, che hanno rispettato i criteri di selezione. Un approccio olistico alla sicurezza e il coinvolgimento di tutti i lavoratori. Criteri che derivano dal tema portante della campagna 2016-2017 – Ambienti di lavoro sani e sicuri a tutte le età. Ovvero lavoro sostenibile a tutte le età, invecchiamento in salute, gestione della forza lavoro nelle età che cambiano, nell’invecchiamento.

Queste le dichiarazioni del ministro maltese del Dialogo sociale, dei consumatori e delle libertà civili, Helena Dalli: “Porre gli interessi dei cittadini al centro di tutte le attività è una priorità essenziale della presidenza maltese. Molti lavoratori europei oltre i 50 anni di età credono che il loro lavoro abbia un impatto negativo sulla salute. Ci auguriamo che i premi incoraggino le imprese maltesi e di tutta l’Unione ad adottare le misure opportune per rendere i luoghi di lavoro più sicuri, più salubri e più equi per i loro lavoratori”.

Christa Sedlatschek, direttrice dell’Eu-Osha: “La forza lavoro europea sta invecchiando e molti Paesi stanno innalzando l’età pensionabile. Grazie all’attuazione di buone pratiche in materia di gestione dell’età, i datori di lavoro possono proteggere la salute dei lavoratori e salvaguardare il futuro delle loro imprese. Questo concorso mira a coinvolgere le parti interessate, offrire esempi di interventi di successo e creare una cultura di prevenzione in tutta Europa”.

