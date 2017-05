ROMA – Ambiente Lavoro Convention Nazionale. Il 13 e 14 settembre 2017 torna Ambiente Lavoro, tornerà a Modena – Quartiere Fieristico e nella veste di Convention.

Sarà un appuntamento centrato sui contenuti, sugli eventi informativi e formativi, per una due giorni dedicata a chi si occupa di servizi di prevenzione e protezione, datori di lavoro, Rls, istituzioni, enti. Un evento che torna per richiamare gli stakeholder di settore al confronto su quanto accaduto finora in materia di sicurezza sul lavoro, malattie professionali, prevenzione, norme.

“È un momento di incontro. È un’occasione per scambiare competenze, acquisirne di nuove, verificare cosa il mercato offre in termini di soluzioni al problema delle malattie professionali e degli incidenti sul lavoro”. “Ritorna per fare il punto della situazione in materia di sicurezza e malattie professionali e per chiamare a raccolta in un’occasione unica coloro che a diverso titolo partecipano al sistema sicurezza del nostro Paese. Chi ha già conosciuto la Convention ne ricorderà l’altissimo profilo per i temi proposti e i partecipanti intercettati”.

Questi saranno i temi chiave della prossima edizione: metalmeccanico e agroalimentare, benessere lavorativo, spazi confinati, gestione della sicurezza lavorativa e ambientale, invecchiamento attivo.

