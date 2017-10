ROMA – Domenica 8 ottobre Anmil celebrerà la “67ᵃ Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Edizione 2017 della giornata istituzionalizzata con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 1998 e decreto del 7 marzo 2003, che coinvolge in eventi 106 sezioni Anmil presenti in tutta Italia e 50.000 persone tra soci e familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro.

La manifestazione nazionale per questa edizione si terrà a Cagliari, con la Santa Messa alle ore 8.30 presso la Parrocchia di San Paolo e con la cerimonia civile alle 10.00 presso il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

Saranno presenti “il Presidente nazionale ANMIL, Franco Bettoni; il Presidente ANMIL Cagliari, Antonello Sabiu; il Direttore del Conservatorio di musica, Elisabetta Porrà e il Direttore amministrativo Francesca Basilone; il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, On. Cesare Damiano; il Presidente del CIV INAIL, Francesco Rampi; il Presidente dell’INAIL, Massimo De Felice; il Direttore della TGR Rai, Vincenzo Morgante; il Segretario Generale UIL, Carmelo Barbagallo; il Segretario Confederale CGIL, Franco Martini; il Segretario Confederale CISL, Gigi Petteni e il Direttore Lavoro e Welfare di Confindustria, Pierangelo Albini”.

Cone anticipato, il tema scelto per questa Giornata è Cambiamo la storia ed è affrontato in un video di 30 secondi che da 4 all’8 ottobre viene trasmesso sulle reti Rai e LA7 e su 187 maxischermi delle stazioni di servizio autostradali.

La “67ᵃ Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro” è patrocinata dalla Rai.

