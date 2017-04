ROMA – Prodotti chimici. Pubblicato dal Ministeo della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017, documento sugli obiettivi e i criteri della vigilanza in merito alle sostanze chimiche, predisposto dal Ministero in collaborazione con Gruppo Tecnico Interregionale Reach-Clp con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015.

Le coordinate riportate nel documento riguardano i controlli da metodologia Reach-En-Force e da Forum Echa; le attività di controllo analitico. Per entrambi i casi il piano indica target group, criteri per la selezione delle imprese e fonti istituzionali che possono essere utilizzate per individuarle, sostanze che devono essere controllate, rendicontazione dei controlli.

Per quanto riguarda le verifiche da Reach-en-Force e Forum Echa gli obiettivi sono:

“ verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione ;

; verifica degli obblighi di restrizione;

verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in

quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);

quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH); verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento

REACH);

REACH); verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV

Regolamento REACH);

Regolamento REACH); verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato

dal Regolamento (UE) 2015/830);

dal Regolamento (UE) 2015/830); verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e

raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);

raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH); verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e

delle miscele (Regolamento CLP);

delle miscele (Regolamento CLP); verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento

CLP);

CLP); verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36

Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);

Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP); verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP)”.

Per quanto riguarda il controllo analitico: “Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli, autorizzazione e restrizione (Titoli II, IV, VII e VIII Regolamento

REACH)”.

Vengono quindi segnalate scadenze e modalità di quantificazione numerica che le autorità Reach di Regione e Pa devono osservare per i report finali destinati al Ministero della Salute – Autorità competente nazionale e quindi a Echa.

I dati confluiranno nel rapporto nazionale sui controlli 2017 che il verrà pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con Regioni, Pa e Iss entro il 30 giugno 2018.

Info: Ministero Salute, Piano nazionale controllo prodotti chimici 2017

Ti potrebbe interessare