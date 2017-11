ROMA – SVHC. Il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Helpdesk Reach segnalano l’indagine sulle buone prassi delle aziende italiane nella sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti che rientra nella ricerca complessiva avviata per il piano Innovazione sostenibile e inclusiva, e rendicontazione non finanziaria nel quadro dell’Agenda 2030.

Si tratta dello studio che verrà utilizzato per comprendere quanto le imprese italiane stiano pianificando per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 Sustainable Development Goals. Il Ministero dello Sviluppo Economico è Punto di Contatto Nazionale per l’attuazione delle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali in materia di condotta di impresa responsabile.

Diciotto i quesiti ai quali rispondere. Scadenza 29 novembre 2017.

Info: indagine buone prassi italiane sostituzione SVHC

