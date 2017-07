ROMA – Fitosanitari. Sono stati pubblicati dal Ministero della Salute i dati 2016 del Controllo ufficiale dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei prodotti fitosanitari. Dati derivanti dalla vigilanza condotta nell’anno trascorso da Regioni e Province, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dall’Agenzia delle dogane.

Nel 2016 sono stati 15.804 i controlli, conforme il 96% dei casi. 632 le infrazioni. In dettaglio 14.053 i controlli effettuati da Regioni e Province, conforme il 96%, 712 dal Comando dei Carabinieri 93% conforme, 1.039 dall’Ispettorato 95% conforme. 1766 verifiche da parte dell’Agenzia delle dogane.

Per quanto riguarda il tipo di ispezioni gran parte ha interessato rivendite e utilizzatori, quota elevata anche per confezioni ed etichette, quindi titolari di autorizzazioni, schede di sicurezza, formulati, aziende agricole.

Info: Ministero Salute, controllo fitosanitari dati 2016

