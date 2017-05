ROMA – Nuovo Regolamento Privacy. È stato pubblicato dal Garante della Privacy un video sul nuovo Regolamento europeo che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018. Video sulle misure introdotte dal provvedimento, su come questo tutelerà la protezione dei dati delle persone considerando le nuove tecnologie e con indicazioni per le aziende sulla semplificazione degli adempimenti.

La protezione dei dati è un diritto di libertà

Il video è La protezione dei dati è un diritto di libertà e illustra in sintesi gli obiettivi del Regolamento. Le tutele e le opportunità, le informazioni sul trattamento dei dati, i diritti delle persone, quindi sgravi e semplificazioni per le imprese e allo stesso tempo sanzioni per inadempienze, conciliazione dello sviluppo e della tutela della persona.

La sua pubblicazione rientra nella serie di attività previste dal Garante per far conoscere il nuovo Regolamento in vista della sua applicazione. Tra queste citiamo la guida recentemente rilasciata, la versione arricchita del Regolamento, le pagine di approfondimento sul Responsabile della Protezione dei Dati, sul diritto alla portabilità dei dati, sull’autorità di controllo capofila.

Info: Garante Privacy, La protezione dei dati è un diritto di libertà

Ti potrebbe interessare