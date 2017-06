ROMA – Aria condizionata in classe A. Questa la campagna promossa da Enea per informare sull’uso corretto dei condizionatori in estate. Sui risparmi energetici, sul risparmio in bolletta, sul posizionamento, la pulizia degli impianti.

Guida

L’iniziativa dell’Enea rientra nella campagna nazionale Italia in classe A lanciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Enea per sensibilizzare sull’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche. Per #ARIACONDIZIONATAINCLASSEA due le risorse previste, una guida e una diretta social.

La guida riporta dieci consigli illustrati per comportamenti consapevoli e accorti, per il risparmio, per il rispetto della salute delle persone e per la salubrità degli ambienti. Un decalogo per un uso intelligente degli elettrodomestici.

I consigli riguardano la classe energetica, per preferire impianti in Classe A o superiori; gli inverter. Per quanto riguarda l’uso corretto l’attenzione alla posizione, alla parete giusta e alla giusta altezza, “ogni stanza ha biosgno del suo climatizzatore”, chiudere porte e finestre. La manutenzione: “I filtri dell’aria e le ventole devono essere ripuliti alla prima accensione stagionale e almeno ogni due settimane, perché si tratta del luogo dove si annidano frequentemente muffe e batteri dannosi per la salute. Se tali componenti sono deteriorati vanno sostituiti. È importante inoltre controllare la tenuta del circuito del gas”.

Quindi il risparmio economico. Il timer, la coibentazione dei tubi esterni, gli incentivi per le pompe di calore.

Diretta Social

La diretta si terrà sulla pagina Facebook dell’Enea Ufficio stampa. Mercoledì 28 giugno a partire dalle ore 11.00. Esperti dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica forniranno consigli per il comfort e per la spesa.

Info: Enea, Aria condizionata in Classe A

