ROMA – 180 imprese iscritte al 31 dicembre 2016, 48 in Lombardia, in Veneto 22. Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i dati relativi alla quantità di startup innovative avviate in Italia utilizzando la modalità semplificata per la nascita di Srl attivata dallo stesso Ministero lo scorso 20 luglio.

Dati

Le startup conteggiate dal Registro delle imprese al 31 dicembre 2016 sono 180. Di queste più dell’80% ha presentato un capitale iniziale inferiore a 10.000 euro e in particolare il 51,1% tra 5.000 e 10.000 euro, il 30% tra 1.000 e 5.000 euro.

Questo il dato completo delle imprese avviate con modalità semplificata al 31 dicembre 2016 in ogni Regione: Lombardia 48; Veneto 22; Sicilia 15; Emilia-Romagna 14; Lazio 13; Marche 10; Puglia 10; Toscana 8; Calabria 6; Trentino-Alto Adige 6; Piemonte 5; Campania 4; Liguria 4; Umbria 4; Abruzzo 3; Friuli-Venezia Giulia 3; Sardegna 3; Basilicata 2. Le città con più Startup innovative create con la modalità semplificata sono state: Milano 34, Roma e Padova 11.

Per quanto riguarda i settori, 142 realtà ovvero il 78.9% operano nel settore dei servizi alle imprese, 32 ovvero il 18,7% nel manifatturiero, il 3% commercio e altri settori. Sui requisiti di impresa “la maggioranza (98, 54,4%) delle Startup innovative costituite con la nuova procedura indica come requisito di innovatività la soglia abilitante di spese previste in R&S. 71 (39,4%) selezionano il criterio relativo alle qualifiche accademiche del team imprenditoriale, e altre 13 (7,2%) quello riguardante la proprietà intellettuale”.

Piattaforma e siti

In coda ai dati sono riportati tutti i riferimenti necessari per accedere alla modalità semplificata, a partire dalla piattaforma Atti Startup – Il servizio per la predisposizione dell’atto di costituzione startup con modello tipizzato. Quindi le leggi di riferimento e la scheda di sintesi sulla policy.

Info: 2° rapporto startup innovative dicembre 2016

Ti potrebbe interessare