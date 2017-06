BILBAO – Ambienti di lavoro sani e sicuri, Esener, attività per la sicurezza sul lavoro destinate alle imprese europee. È stata presentata da Eu-Osha la Relazione annuale 2016, raccolta delle iniziative del 2016, pubblicazioni, progetti avviati.

Il documento oltre che nella versione integrale in inglese è stato pubblicato in sintesi disponibili in varie lingue tra le quali l’italiano. Il bilancio delle attività parte da Esener, dalla seconda edizione della ricerca che ha coinvolto 50.000 ambienti di lavoro in 36 paesi, dai due follow-up su rischi psicosociali e gestione della sicurezza sul lavoro che verranno pubblicati nel 2018 e da Esener-3 che verrà lanciata nel 2019.

Quindi le pubblicazioni Contesti e disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nelle micro e piccole imprese nell’ambito del progetto UE-SESAME, Riabilitazione e rientro al lavoro dopo un tumore, Costi e benefici della sicurezza e salute sul lavoro, La stima del costo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: un’analisi delle fonti di dati europee, i risultati del progetto pilota triennale Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età. Sicurezza e salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia, con Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età. Relazione di analisi complessiva finale, anticipatori della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età 2016-2017.

Tre le campagne citate nella Relazione: quella del 2014-2015 Insieme per la prevenzione e

la gestione dello stress lavoro correlato, l’attuale lanciata il 15 aprile 2016 e quindi la futura, in preparazione e che verrà lanciata nel 2018 basata su rischi e gestione delle campagne pericolose.

Ancora per quanto riguarda Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età, i la guida elettronica, i video di Napo Ritorno da un futuro sano e sicuro, restando con Napo il kit per gli insegnanti e per quanto riguarda ancora la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro Oshwiki la piattaforma web collaborativa e multilingue in materia di SSL.

Per chiudere, la relazione ricorda Oira e gli studi su differenti tools per la cura e la gestione della sicurezza sul lavoro. Studi per il futuro e per le prossime e immediate esigenze del mondo del lavoro.

“Nel marzo 2016, l’EU-OSHA ha avviato un nuovo progetto biennale Previsione sui rischi nuovi ed emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e all’ubicazione del posto di lavoro entro il 2025. Il progetto esamina i potenziali impatti degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei cambiamenti nell’ubicazione dei posti di lavoro, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Oltre a stimolare il dibattito sulle politiche e potenziali misure, i risultati costituiranno una fonte d’informazione per i responsabili politici a livello nazionale e europeo, e per le parti sociali”.

Info: Eu-Osha Relazione annuale 2016

Ti potrebbe interessare