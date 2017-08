LETTURE ESTIVE – Anche Eu-Osha si occupa di fornire informazioni e aggiornamenti sulle sostanze chimiche e sulla scadenza Reach 2018.

Un’intera area del sito è dedicata al Regolamento e alla scadenza del prossimo maggio, mostrandone la relazione e i collegamenti rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ai rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Gli articoli su OSHwiki, la guida Invito ad agire del 2015, gli orientamenti. “REACH sta per regolamento per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Ai sensi del singolo sistema per la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione, è obbligatorio fornire a tutta la catena di produzione informazioni sui rischi posti dalle sostanze e su come dette sostanze devono essere trattate”.

Quindi la sinergia tra le istituzioni europee con le pagine della DG Ambiente e della DG Crescita.

Info: Eu-Osha Reach

Ti potrebbe interessare