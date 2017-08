LETTURE ESTIVE – Echa. Sul sito dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche l’area dedicata alla scadenza Reach 2018 con il countdown sulla deadline e tutte le informazioni proveniente dall’ente che per primo in Europa e per tutti gli Stati si occupa di sicurezza delle sostanze chimiche, dei regolamenti, di gestirne e promuoverne l’applicazione.

Innanzitutto Da dove iniziare?, il percorso guidato per affrontare la registrazione. Conoscere il proprio portafoglio, i co-dichiaranti e le attività, valutazione dei rischi e dei pericolosi, preparare la registrazione con fascicolo Iuclid, il fascicolo di registrazione e infine aggiornare la registrazione.

A seguire schede e tool che illustrano obblighi e identificazione della sostanza, le informazioni da fornire, le guide.

Quindi i supporti e i kit, i manuali con i principali di questi tradotti nelle lingue europee.

“Questa scadenza è applicabile al vostro caso? Se fabbricate sostanze chimiche o le importate da paesi non appartenenti all’UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno, potete essere soggetti ad obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, se fabbricate o importate un prodotto (miscela, articolo), è possibile che questo contenga sostanze che devono essere registrate singolarmente.

Se avete preregistrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l’anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH del 31 maggio 2018 è applicabile al vostro caso”.



Info: Echa Reach 2018

