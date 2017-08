LETTURE ESTIVE – Il quinto appuntamento con le letture estive di Quotidiano Sicurezza presenta un sito molto noto ai lettori, uno dei primi riferimenti in materia Reach e sostanze chimiche. Parliamo del portale istituzionale Reach Gov.

Prodotti chimici, informiamo i cittadini. È il portale del Comitato tecnico di Coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero del coordinamento che raccoglie “Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, Istituto Superiore di Sanità –ISS e rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, Istituto Superiore di Sanità –ISS e rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni”.

All’interno del sito le informazioni per il cittadino, l’impresa e la Pubblica Amministrazione; i bollettini Sostanze chimiche ambiente e salute, la formazione, i progetti, le pubblicazioni gli eventi. Le banche dati delle sostanze pericolose. L’area dedicata a Echa con le guide e gli strumenti di informazione, le consultazioni pubbliche, la Commissione Europea con le consultazioni e di documenti e tutta la normativa nazionale ed europea.

Reach in sintesi. “Il regolamento Reach si prefigge i seguenti obiettivi:

migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;

promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;

mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE”.

Info: Reach Gov

