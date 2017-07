ROMA – Controlli sui comportamenti alla guida e piano Viabilità Italia estate 2017. Sono stati resi noti dal Ministero dell’Interno due provvedimenti per la sicurezza stradale e per la prevenzione in occasione dell’imminente esodo di agosto. Si tratta di una direttiva per la gestione di autovelox e mezzi di controllo da utilizzare per vigilare su comportamenti scorretti in strada e il piano per il traffico intenso di luglio e agosto 2017.

Direttiva

Il provvedimento per i controlli sui comportamenti corretti alla guida su due e quattro ruote è stato firmato dal Ministro degli Interni il 21 luglio e introduce misure per l’utilizzo dei sistemi di rilevazione di velocità anche per verificare lo stato in cui si guida. Le misure coinvolgono prefetti e Polizia Stradale e riguardano la gestione e il monitoraggio dei dispositivi e dei mezzi di controllo su strada.

I prefetti monitoreranno costantemente la collocazione dei sistemi di rilevazione. Questi dovranno essere tarati annualmente e dovranno essere vigilati in caso di assistenza tecnica da privati. Vengono riclassificati in questo modo: “fissi (es. il Tutor e il Vergilius); temporanei (l’autovelox); mobili (apparecchiatura utilizzata da un veicolo in movimento)”.

Le spese di accertamento dello strumento ricadranno sul trasgressore, i sistemi potranno effettuare riprese frontali con dispositivi da remoto oscurando l’abitacolo; regole per la segnalazione puntuale degli strumenti che potranno funzionare su entrambi i sensi di marcia.

Piano estivo Viabilità Italia

Il piano per l’esodo 2017 segnala con Bollino nero il 5 agosto e con bollino rosso tutti i fine settimana di agosto, il prossimo e ultimo fine settimana di luglio, con rischi evidenziati anche per i primi due week-end di settembre. Segnalati come ogni anno dal piano i flussi di traffico maggiore, gli itinerari alternativi, la vigilanza, i cantieri, i blocchi dei mezzi pesanti e i presidi sanitari nelle aree di servizio.

Per quanto riguarda le ferrovie il traffico maggiore di passeggeri si avrà negli stessi periodi del traffico stradale, ma sarà elevato e inteso il movimento anche nei venerdì.

Per le informazioni e gli aggiornamenti si ricorda in ogni caso di rivolgersi a Isoradio, Onda Verde e alle applicazioni Anas e Cciss.

Info:

Ministero Interno, consigli Viabilità Italia

Polizia di Stato, Viabilità Italia Piano estivo 2017

Ti potrebbe interessare